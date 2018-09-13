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Жириновский предложил конфисковывать автомобили «хулиганов» на дорогах
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Жириновский предложил конфисковывать автомобили «хулиганов» на дорогах 

РИА Новости + ещё 3 13 сентября 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобили тех граждан, которые неаккуратно ездят и хулиганят на дорогах.
"Конфискацию машины надо ввести, и еще раз конфискацию. Не помогает — за 100 километров от Москвы. Они хулиганят здесь, в Москве, где хорошие дорогие, а в Костроме или Вологде уже не будут хулиганить", — заявил либерал-демократ, выступая в четверг на парламентских слушаниях в Госдуме.
Он также поднял вопрос о возможности введении повышенного тарифа по ОСАГО для тех автовладельцев, которые длительное время не ездят на своих автомобилях, чтобы стимулировать их продажу.
"Может, увеличивать сумму страховки и побуждать его, таким образом, продавать машину, чтобы на рынке было больше машин?", — предположил он. Ведь если она стоит в гараже, владелец на ней не ездит, машина пропадает, а он ничего не делает, заметил он. А страхование, по словам парламентария, «подталкивает человека к каким-то достижениям, чтобы в чем-то была прибыль».
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