Жириновский предложил конфисковывать автомобили «хулиганов» на дорогах

"Конфискацию машины надо ввести, и еще раз конфискацию. Не помогает — за 100 километров от Москвы. Они хулиганят здесь, в Москве, где хорошие дорогие, а в Костроме или Вологде уже не будут хулиганить", — заявил либерал-демократ, выступая в четверг на парламентских слушаниях в Госдуме

Он также поднял вопрос о возможности введении повышенного тарифа по ОСАГО для тех автовладельцев, которые длительное время не ездят на своих автомобилях, чтобы стимулировать их продажу.

"Может, увеличивать сумму страховки и побуждать его, таким образом, продавать машину, чтобы на рынке было больше машин?", — предположил он. Ведь если она стоит в гараже, владелец на ней не ездит, машина пропадает, а он ничего не делает, заметил он. А страхование, по словам парламентария, «подталкивает человека к каким-то достижениям, чтобы в чем-то была прибыль».