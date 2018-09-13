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Водитель автобуса, выгнавший беременную, может оказаться преступником
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Водитель автобуса, выгнавший беременную, может оказаться преступником 

АиФ Урал 13 сентября 2018
Фото: АиФ Урал
Свердловский следственный главк объявил о начале доследственной проверки инцидента, произошедшего в среду, 12 сентября в автобусе 33 маршрута. Водитель, которому одна из пассажирок сделала замечание за разговор по телефону, высадил ее и отправил пешком. Дама, оплатившая проезд и высаженная на полпути, оказалась беременной, а история — шумной.
Как сообщили «АиФ-Урал» в СУ СКР по Свердловской области, следователи намерены «установить и опросить участников инцидента, истребовать и проанализировать документацию об оказании транспортной компанией услуг по провозу граждан в общественном транспорте». В случае, если будут обнаружены нарушения уголовного закона, силовики могут возбудить дело по факту некачественно оказанной услуги (ст. 238 УК РФ).
Как уже писал «АиФ-Урал», водитель действительно разговаривал по телефону и адекватно не реагировал на замечания пассажиров. После того, как история получила огласку, на предприятии, обслуживающем маршрут, прошло собрание. Там водитель сознался, что разговаривал с родственниками в ближнем зарубежье, решая вопросы, вызванные смертью отца. По факту инцидента водитель лишен премии и будет оштрафован ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Владелица предприятия намерена извиниться за своего сотрудника перед пострадавшей пассажиркой.
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