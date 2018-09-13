Водитель автобуса, выгнавший беременную, может оказаться преступником

Свердловский следственный главк объявил о начале доследственной проверки инцидента, произошедшего в среду, 12 сентября в автобусе 33 маршрута. Водитель, которому одна из пассажирок сделала замечание за разговор по телефону, высадил ее и отправил пешком. Дама, оплатившая проезд и высаженная на полпути, оказалась беременной, а история — шумной.

Как сообщили «АиФ-Урал» в СУ СКР по Свердловской области, следователи намерены «установить и опросить участников инцидента, истребовать и проанализировать документацию об оказании транспортной компанией услуг по провозу граждан в общественном транспорте». В случае, если будут обнаружены нарушения уголовного закона, силовики могут возбудить дело по факту некачественно оказанной услуги (ст. 238 УК РФ).