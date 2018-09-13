Как выглядела камера заднего вида в автомобиле из 1972 года

После того, как в 1959 году компания Volvo представила первый автомобиль с трехточечными ремнями безопасности, инженеры сосредоточились на безопасности еще сильнее. Настоящим прорывом стал концепт VESC, представленный в 1972 году.

Аббревиатура расшифровывается, как Volvo Experimental Safety Car. В нем компания реализовала все свои передовые разработки в области безопасности. А двумя годами позднее на его основе были сделаны автомобили 240-й серии, ставшие одними из самых популярных в истории марки.

Автомобиль был оснащен подушками безопасности для всех пассажиров и первыми в мире активными подголовниками. Для передних пассажиров, они скрывались в кресле и выдвигались в случае аварии.

Также в случае аварии срабатывал специальный механизм, названный «исчезающим рулем» — он отодвигал рулевое колесо от водителя на 150 мм. При лобовом столкновении срабатывали задние опоры двигателя, устроенные таким образом, чтобы мотор уходил вниз, а не в салон.

Дальше — больше. Усиленный кузов был дополнен системой предотвращения блокировки тормозов и автоматическим отключением подачи топлива при столкновении.

Но даже это не шло ни в какое сравнение с тем, что было реализовано на одном из этих экспериментальных автомобилей. Настоящая камера заднего вида с объективом размером с хороший современный фотоаппарат. В центре торпедо располагался телеэкран. Цветных жидкокристаллических дисплеев тогда еще не изобрели, так что да, это была обыкновенная электронно-лучевая трубка.

Это было не первое подобное решение — инновация принадлежит компании Buick , сделавшей это аж в 1956 году. Но решение американцев было слишком футуристичным и слишком далеким от серийного воплощения. Тем не менее, Buick Centurion 1956 года выглядел потрясающе.

Эстеты, которые жалуются на камеры заднего вида, портящие дизайн автомобиля, будут в ярости. Из багажника автомобиля торчал настоящий объектив, прикрытый стальными пластинами, чтобы уберечь от механических повреждений во время движения.

Зато посмотрите, какого он красивого цвета!Читайте статью на QutoЧитайте также:Hyundai раскрыл внешность грузовика на топливных элементахВ Москве началась миграция камер Volvo Trucks показали грузовик без кабины