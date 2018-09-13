СКР подключился к истории с выгнанной из автобуса беременной екатеринбурженкой

Свердловские следователи начали проверку по факту инцидента, произошедшего в маршрутке №033. По предварительным данным, водитель автобуса высадил беременную пассажирку после сделанного ею замечания.

"Следствие намерено установить и опросить участников инцидента, истребовать и проанализировать документацию об оказании транспортной компанией услуг по провозу граждан в общественном транспорте, а также дать объективную правовую оценку на предмет качества оказания услуг потребителям. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР

Стоит отметить, что собственную проверку по данному инциденту проводит и екатеринбургская прокуратура.