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СКР подключился к истории с выгнанной из автобуса беременной екатеринбурженкой
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СКР подключился к истории с выгнанной из автобуса беременной екатеринбурженкой 

Уралинформбюро + ещё 2 13 сентября 2018
Фото: Уралинформбюро
Свердловские следователи начали проверку по факту инцидента, произошедшего в маршрутке №033. По предварительным данным, водитель автобуса высадил беременную пассажирку после сделанного ею замечания.
"Следствие намерено установить и опросить участников инцидента, истребовать и проанализировать документацию об оказании транспортной компанией услуг по провозу граждан в общественном транспорте, а также дать объективную правовую оценку на предмет качества оказания услуг потребителям. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
Стоит отметить, что собственную проверку по данному инциденту проводит и екатеринбургская прокуратура.
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