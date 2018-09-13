Бизнесмен получил почти 8 лет за гибель 21 пассажира при падении автобуса в море

Краевой суд Краснодара вынес окончательный приговор бизнесмену Юрию Вечерадзе за гибель 21 человека при падении автобуса с причала в морском порту «Тамань». Об этом сообщил «Интерфакс».

Суд рассмотрел апелляцию гособвинения и адвокатов предпринимателя на приговор, который внесли в июле этого года. Тогда мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц и приговорили к восьми годам лишения свободы.

Судебная коллегия решила смягчить приговор и сократить срок на два месяца — до семи лет и восьми месяцев колонии общего режима

Автобус с рабочими, которые строили пирс для компании «Таманьнефтегаз», упал в море 25 августа 2017 года около 08:00 в поселке Волна Темрюкского района Кубани. У транспортного средства отказали тормоза. 21 человек погиб, еще 30 получили травмы.