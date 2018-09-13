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Выкинул мусор: таксист не простил пассажиру свинства
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Выкинул мусор: таксист не простил пассажиру свинства 

Авторамблер 13 сентября 2018
Фото: Авторамблер
Это видео стало вирусным и быстро разлетелось по соцсетям, в том числе за пределами России.
Судя по номерам, дело происходит во Владимирской области. Такси медленно едет в плотном потоке машин, когда вдруг из окна авто вылетает мусор, похожий на пустую пивную банку.
Реакция последовала незамедлительно: таксист остановил машину, включил аварийку, сделал извиняющийся жест автолюбителю сзади, дескать, подожди немного, после чего выкинул своего пассажира из салона прямо на обочину. После этого водитель развернулся и оставил обомлевшего от такого поворота событий пассажира отряхивать с себя пыль.
Правда, есть некоторые подозрения, что видео могло быть постановочным. Так, например, снималось оно, судя по всему, не на видеорегистратор, а на телефон, то есть водитель другой машины заранее знал, что произойдет нечто интересное.
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