Выкинул мусор: таксист не простил пассажиру свинства

Это видео стало вирусным и быстро разлетелось по соцсетям, в том числе за пределами России.

Судя по номерам, дело происходит во Владимирской области. Такси медленно едет в плотном потоке машин, когда вдруг из окна авто вылетает мусор, похожий на пустую пивную банку.

Реакция последовала незамедлительно: таксист остановил машину, включил аварийку, сделал извиняющийся жест автолюбителю сзади, дескать, подожди немного, после чего выкинул своего пассажира из салона прямо на обочину. После этого водитель развернулся и оставил обомлевшего от такого поворота событий пассажира отряхивать с себя пыль.

Правда, есть некоторые подозрения, что видео могло быть постановочным. Так, например, снималось оно, судя по всему, не на видеорегистратор, а на телефон, то есть водитель другой машины заранее знал, что произойдет нечто интересное.