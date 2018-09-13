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Пьяного водителя, устроившего ДТП а улице Мира, арестовали на 14 суток
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Пьяного водителя, устроившего ДТП а улице Мира, арестовали на 14 суток 

АиФ Пермь 13 сентября 2018
Фото: АиФ Пермь
Мировой суд Индустриального района Перми арестовал 29-летнего виновника ДТП в Индустриальном районе.
Мужчина признался, что выпил полбутылки джина прежде, чем сесть за руль. К тому же, он уже был лишён водительских прав.
Напомним серьёзное ДТП произошло 12 сентября в 22.15 на пересечении улиц Мира и Советской Армии. Автомобиль Porsche Cayenne Turbo двигался по трамвайным путям со стороны улицы 9 Мая и на перекрестке врезался в ВАЗ-2114, который поворачивал налево.
В результате аварии пострадал водитель и пассажир отечественной легковушки.
На мужчину составили административный материал и передали в мировой суд, где ему назначили 14 суток ареста. Отбывать наказание он будет в специальном приемнике для административно задержанных УМВД России по Перми.
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