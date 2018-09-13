Пьяного водителя, устроившего ДТП а улице Мира, арестовали на 14 суток

Мировой суд Индустриального района Перми арестовал 29-летнего виновника ДТП в Индустриальном районе.

Мужчина признался, что выпил полбутылки джина прежде, чем сесть за руль. К тому же, он уже был лишён водительских прав.

Напомним серьёзное ДТП произошло 12 сентября в 22.15 на пересечении улиц Мира и Советской Армии. Автомобиль Porsche Cayenne Turbo двигался по трамвайным путям со стороны улицы 9 Мая и на перекрестке врезался в ВАЗ-2114, который поворачивал налево.

В результате аварии пострадал водитель и пассажир отечественной легковушки.