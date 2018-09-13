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На Вторчермете «девятка» врезалась в трамвай
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На Вторчермете «девятка» врезалась в трамвай 

e1.ru 13 сентября 2018
Фото: e1.ru
На перекрёстке улицы 8 Марта и переулка Рижского произошло ДТП. Голубая «девятка» врезалась в трамвай. Как сообщают очевидцы, легковушка, судя по всему, не заметила трамвай при повороте направо с 8 Марта на Рижский.
Глядя на фотографии, можно подумать, что ничего серьёзного не произошло, но на место аварии приехала реанимация. По данным источника Е1.RU, пострадала пассажирка трамвая, и с травмами её увезли в больницу № 24.
— При резком торможении женщина упала, — рассказали Е1.RU очевидцы.
В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Е1.RU рассказали, что на место выехали инспекторы, обстоятельства выясняются.
Если вы стали свидетелем этого ДТП, сняли его на видеорегистратор или обладаете ещё какой-либо информацией, напишите на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70. Самые интересные дорожные происшествия мы разбираем с экспертами.
Также прочитайте полезную инструкцию E1.RU о том, как помочь пострадавшему в ДТП и при этом не навредить ему ещё больше.
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