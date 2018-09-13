На Вторчермете «девятка» врезалась в трамвай

На перекрёстке улицы 8 Марта и переулка Рижского произошло ДТП. Голубая «девятка» врезалась в трамвай. Как сообщают очевидцы, легковушка, судя по всему, не заметила трамвай при повороте направо с 8 Марта на Рижский.

Глядя на фотографии, можно подумать, что ничего серьёзного не произошло, но на место аварии приехала реанимация. По данным источника Е1.RU, пострадала пассажирка трамвая, и с травмами её увезли в больницу № 24.

— При резком торможении женщина упала, — рассказали Е1.RU очевидцы.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Е1.RU рассказали, что на место выехали инспекторы, обстоятельства выясняются.

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