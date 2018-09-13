За смерть «Миссис мира» расплатился жених

В Киргизии виновник гибели «Миссис мира — 2018» получил 10 лет тюрьмы

В Киргизии суд вынес приговор пьяному водителю Чынгызу Кондурбаеву, виновному в скандальном ДТП, в котором погибла «Миссис мира» Сания Шакирова. Оказалось, что их связывали романтические отношения, а за неделю до трагедии пара рассказала о свадьбе. Мужчину осудили на 10 лет по двум частям статьи, в том числе за оставление места ДТП. Однако он заявляет, что не сбегал, ведь его увезли на «скорой». Между тем мать Шакировой получит компенсацию на содержание троих детей модели.

Смертельная авария произошла в Иссык-Кульской области 2 июня. Машина, в которой ехала 30-летняя мать троих детей? вылетела с дороги и врезалась в ограду мусульманского кладбища. Oт бюджетной иномарки Ravon Nexia после столкновения с оградой кладбища практически ничего не осталось. Особенно сильно были повреждены передняя часть и крыша — возможно, автомобиль после столкновения опрокинулся. Преуспевающая модель от полученных травм погибла на месте — всего лишь спустя два месяца после получения титула «Миссис мира».

В машине на момент ДТП помимо водителя Кондурбаева и Шакировой находился 38-летний пассажир Ринат Сугурбеков. Он был госпитализирован.

Машина принадлежала компании Namba Taxi. Однако там заявили, что водитель у них не зарегистрирован, а на автомобиле работает другой человек — некий Тимур. Тогда предполагалось, что машина была угнана или же кто-то из близких водителя решил покататься. Однако заявления об угоне в МВД не поступало.

Как рассказал Тимур, он разрешил Кондурбаеву взять машину. Тот, как выяснилось, находился за рулем без прав и в состоянии алкогольного опьянения. По данным Namba Taxi, он двигался со скоростью 157 км/ч, после чего и врезался в мусульманское кладбище.

Также выяснилось, что Шакирову и Кондурбаева связывали романтические отношения. Как рассказала мама женщины, Насипа Мамбеталиева, за неделю до случившегося пара приехала и сообщила о свадьбе. Однако такая новость Мамбеталиеву не обрадовала, и тогда будущие молодожены решили уехать. После трагедии Кондурбаев позвонил женщине и признал свою вину.

В результате аварии врачи диагностировали у водителя сотрясение мозга и перелом ключицы. После выписки из больницы его арестовали и направили в СИЗО . Однако через некоторое время суд изменил обвиняемому меру пресечения на домашний арест.

Как оказалось, у Кондурбаева уже есть семья, совсем недавно у него родился третий ребенок. Суд заявил, что ему необходимо кормить семью, отметив, что мужчина ранее не был судим.

Также выяснилось, что он является сыном бывшего начальника Главного управления государственной специализированной службы охраны МВД КР Октябрьского района Бишкека.

Мамбеталиева, испугавшись, что виновник вовсе не понесет наказания, подала иск на 4 миллиона сомов (чуть более 3, 995 млн рублей — «Газета.Ru» ), пояснив, что ей необходимо содержать троих внуков.

После этого Кондурбаев извинился перед ней и сообщил, что готов присматривать за детьми погибшей «Миссис мира», ведь с женой он давно собирался развестись. Однако выплачивать компенсацию отказался, заявив, что по каким-то причинам это должна сделать компания Namba Taxi, которой принадлежал автомобиль.

Водитель обвинялся по двум частям статьи 281 УК КР. По ч. 4 «нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего». Наказание предусматривает от 8 до 10 лет лишения свободы. А также по ч. 5 «оставление лицом, управляющим транспортным средством, места ДТП в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью участников дорожного движения либо наступила смерть потерпевшего». Наказание по статье составляет лишение свободы на срок семь лет.

Прокурор просил для подсудимого 13 лет колонии-поселения.

В итоге виновник ДТП был осужден по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения» на 9 лет. Еще 7 лет ему дали за оставление места ДТП. В совокупности получилось 10 лет лишения свободы. Кроме того, как рассказал адвокат потерпевшей стороны, суд обязал подсудимого выплатить матери погибшей 2 миллиона сомов (почти 2 млн рублей — прим. «Газета.Ru»)».