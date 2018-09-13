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В Тюмени поймали лихача, разъезжавшего по стране с фальшивыми правами
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В Тюмени поймали лихача, разъезжавшего по стране с фальшивыми правами 

Уральский меридиан 13 сентября 2018
Фото: Уральский меридиан
31-летний томчанин полгода разъезжал по стране с фальшивыми водительскими правами. Путешествие мужчины завершилось в Тюменской области, когда сотрудники ГИБДД остановили водителя для проверки документов.
В феврале 2018 года житель Томской области был лишен водительских прав за нарушение правил дорожного движения. Не теряя времени, мужчина тут же приобрел в Интернете поддельное водительское удостоверение, изготовленное на чужое имя, на право управления транспортными средствами категорий «В, В1, С, С1». Липовые документы обошлись томчанину в 35 тыс. рублей. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в Прокуратуре Тюменской области.
26 июля 2018 года около полуночи вблизи поселка Московский Тюменского района мужчину, управляющего Toyota Land Cruiser 200, остановили сотрудники ГИБДД.
В ходе проверки документов подлинность водительского удостоверения томчанина вызвала у инспектора сомнение. Водитель предоставил ему свой паспорт, что позволило установить личность мужчины.
Прокуратура Тюменского района направила материалы дела мировому судье. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».
Теперь находчивому водителю грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.
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