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Дома для отдыха таксистов появятся в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово»
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Дома для отдыха таксистов появятся в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» 

Говорит Москва + ещё 2 13 сентября 2018
Фото: Вечерняя Москва
В «Домах такси» водители смогут отдохнуть, поесть, пообщаться с коллегами и принять душ.
«Сегодня среднее время ожидания заказа в аэропорту для таксиста составляет около часа. В итоге у аэропортов скапливается множество автомобилей такси, и водители ожидают заказа на обочине дороги. У них нет возможности отдохнуть в комфорте, перекусить по приемлемой цене или воспользоваться уборной», — отмечает компания.
Проект обошёлся в 50 миллионов рублей. Общая площадь двух «Домов такси» у «Шереметьево» и «Домодедово» составит более 200 квадратных метров. Они будут работать круглосуточно. Доступ для водителей такси будет бесплатным.
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