Дома для отдыха таксистов появятся в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово»

В «Домах такси» водители смогут отдохнуть, поесть, пообщаться с коллегами и принять душ.

«Сегодня среднее время ожидания заказа в аэропорту для таксиста составляет около часа. В итоге у аэропортов скапливается множество автомобилей такси, и водители ожидают заказа на обочине дороги. У них нет возможности отдохнуть в комфорте, перекусить по приемлемой цене или воспользоваться уборной», — отмечает компания.