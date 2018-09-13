Дома для отдыха таксистов появятся в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» 

В «Домах такси» водители смогут отдохнуть, поесть, пообщаться с коллегами и принять душ.
«Сегодня среднее время ожидания заказа в аэропорту для таксиста составляет около часа. В итоге у аэропортов скапливается множество автомобилей такси, и водители ожидают заказа на обочине дороги. У них нет возможности отдохнуть в комфорте, перекусить по приемлемой цене или воспользоваться уборной», — отмечает компания.
Проект обошёлся в 50 миллионов рублей. Общая площадь двух «Домов такси» у «Шереметьево» и «Домодедово» составит более 200 квадратных метров. Они будут работать круглосуточно. Доступ для водителей такси будет бесплатным.