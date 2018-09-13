Калининградская область вошла в топ регионов по обеспеченности автомобилями

Всероссийский рейтинг составило аналитическое агентство «Автостат».

Регион занял пятую строчку среди субъектов страны. По данным на 1 июля в Калининградской области на тысячу жителей приходится 353 автомобиля. Возглавила же рейтинг Карелия с показателем в 357 машин. Далее в списке расположились Московская и Калужская области. В этих регионах на тысячу жителей приходится по 355 автомобилей. Также в топ-5 вошла Псковская область. Обеспеченность легковыми машинами в регионе составляет 354 штуки.

На последнем месте рейтинга оказалась Чечня, где на тысячу жителей приходится 142 автомобиля. Низкие показатели обеспеченности машинами зафиксировали также в Ингушетии и Дагестане.