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Страшное ДТП в Петербурге: погиб байкер
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Страшное ДТП в Петербурге: погиб байкер 

Свободная пресса + ещё 1 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Молодой байкер погиб в ДТП с джипом в Санкт-Петербурге. Авария произошла на 58-м километре автодороги А-120 на Южном полукольце. Мотоцикл врезался в «Nissan Pathfinder», за рулем которого находился 48-летний мужчина. 22-летний владелец мотоцикла был доставлен в больницу и скончался там от несовместимых с жизнью травм.
Как сообщает «Служба национальных новостей», мотоцикл двигался с выключенными фарами, а сам байкер был без экипировки.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что мотоциклист и его пассажирка погибли, врезавшись в школьника. Байкер сбил подростка, переходившего дорогу в неположенном месте. После этого мотоцикл отлетел в припаркованный на обочине автомобиль. В результате ДТП водитель и пассажирка мотоцикла скончались, а пострадавший ребенок был госпитализирован.
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