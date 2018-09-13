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Водитель автомобиля сбил пешехода во дворе дома на севере Москвы и скрылся
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Водитель автомобиля сбил пешехода во дворе дома на севере Москвы и скрылся 

Агентство «Москва» + ещё 4 13 сентября 2018
Фото: Москва24
В столичном районе Ховрино водитель автомобиля сбил пешехода во дворе дома, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления ГИБДД России по городу.
«Во дворе д. 11, корп. 3 на ул. Петрозаводская водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода и скрылся. Пострадавшего осматривают сотрудники «скорой помощи», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
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