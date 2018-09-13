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Восстание машин на Кавказе
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Восстание машин на Кавказе 

Авторамблер 26 минут назад
Фото: Авторамблер
Думаете, лезгинку на Кавказе танцуют только кавказцы? Машины там тоже обладают вольнолюбивым и задорным духом, который может проснуться в любой момент. Например, сразу после ДТП.
Этот ролик был снят камерой видеонаблюдения возле одного из автосервисов в Дагестане. Старый ВАЗ синего цвета выезжает на главную дорогу, но водитель не убедился в безопасности маневра. В результате в машину влетает другое авто, а сама она теряет управление. Вероятно, в двигателе что-то заклинило, поэтому машина начинает нарезать роскошные дрифт-круги.
Очевидцы хотели помочь несчастному водителю, но не знали как: слишком опасно было подходить к бешеной машине. Однако закончилось все хорошо и никто не пострадал.
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