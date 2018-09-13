Восстание машин на Кавказе

Думаете, лезгинку на Кавказе танцуют только кавказцы? Машины там тоже обладают вольнолюбивым и задорным духом, который может проснуться в любой момент. Например, сразу после ДТП.

Этот ролик был снят камерой видеонаблюдения возле одного из автосервисов в Дагестане. Старый ВАЗ синего цвета выезжает на главную дорогу, но водитель не убедился в безопасности маневра. В результате в машину влетает другое авто, а сама она теряет управление. Вероятно, в двигателе что-то заклинило, поэтому машина начинает нарезать роскошные дрифт-круги.

Очевидцы хотели помочь несчастному водителю, но не знали как: слишком опасно было подходить к бешеной машине. Однако закончилось все хорошо и никто не пострадал.