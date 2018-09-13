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В Саратове участник шоу «Давай поженимся» Андрей Козлов пытался задавить полицейских
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В Саратове участник шоу «Давай поженимся» Андрей Козлов пытался задавить полицейских 

Свободные новости + ещё 1 13 сентября 2018
Фото: Свободные новости
Сегодня, 13 сентября, в Саратове участник телешоу «Давай поженимся» и «Вице-мистер губернии 2016» Андрей Козлов попытался задавить полицейских.
ЧП произошло ночью на перекрестке улицы Чапаева и проспекта Кирова. Водитель автомобиля Mercedes с затонированными стеклами пытался заехать на пешеходный проспект, путь ему преградил замначальника отдела полиции №6 «Фрунзенский» Алексей Скворцов, старший участковый Андрей Кандымов, члены общественного совета при городском УМВД Вадим Кобзев и Иван Третьяков. Правоохранители предупредили водителя, что тот может совершить административное правонарушение заехав под знак «Сквозной проезд запрещен». Это не остановило мужчину, он отказался предъявлять какие-либо документы, а вместо этого стал медленно ехать вперед наезжая на полицейского в форме. Испачкав бампером штаны правоохранителя, водитель сдал назад и задел задним бампером участкового.
Прибывшие на подмогу сотрудники ДПС и ППС задержали Козлова, а затем доставили для выяснения обстоятельств в ОП №6. Перед этим нарушитель добровольно сорвал тонировку с передних стекол автомобиля.
По данным ИА «Свободные новости», молодому человеку может грозить административный арест. Предположительно на него будет составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции).
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