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64-летнюю велосипедистку сбила женщина-водитель в Павлове
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64-летнюю велосипедистку сбила женщина-водитель в Павлове 

Newsroom24 14 сентября 2018
Фото: Newsroom24
12 сентября в Павлове на улице Комунистическая попала под машину 64-летняя велосипедистка.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в 11:40. Управлявшая автомобилем «Хендай» 40-летняя женщина с водительским стажем 14 лет при выезде с прилегающей территории, не уступив дорогу пенсионерке, произвела на нее наезд.
Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом ключицы. От госпитализации женщина отказалась.
Ранее сообщалось, что 12-летнюю девочку сбила автоледи на иномарке в Кулебаках.
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