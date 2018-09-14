64-летнюю велосипедистку сбила женщина-водитель в Павлове

12 сентября в Павлове на улице Комунистическая попала под машину 64-летняя велосипедистка.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в 11:40. Управлявшая автомобилем «Хендай» 40-летняя женщина с водительским стажем 14 лет при выезде с прилегающей территории, не уступив дорогу пенсионерке, произвела на нее наезд.

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом ключицы. От госпитализации женщина отказалась.

Ранее сообщалось, что 12-летнюю девочку сбила автоледи на иномарке в Кулебаках.

Читайте нас на Яндекс. Новости