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«Ситимобил» откроет дома для отдыха таксистов рядом с «Шереметьево» и «Домодедово»
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«Ситимобил» откроет дома для отдыха таксистов рядом с «Шереметьево» и «Домодедово» 

Ведомости + ещё 1 14 сентября 2018
Два «Дома такси» о конца года появятся говорится в сообщении сервиса заказа такси «Ситимобил», который реализует проект.
«Ситимобил» откроет специальные дома для отдыха водителей любых таксопарков рядом с аэропортами «Шереметьево» и «Домодедово». Два «Дома такси» общей площадью 200 кв. метров начнут принимать гостей до конца года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. Стоимость проекта — 50 млн руб.
«В «Домах такси» водители смогут отдохнуть, поесть, пообщаться с коллегами, принять душ и получить необходимую помощь — например, с подключением к системе», — отметили в пресс-службе. Дома будут работать круглосуточно. Таксисты смогут пользоваться бесплатным паркингом. Помещения домов будут оборудованы душевыми, переговорными, комнатами для отдыха.
Среднее время ожидания заказа в аэропорту составляет около 1 часа. «В итоге у аэропортов скапливается множество автомобилей такси, и водители ожидают заказа на обочине дороги. У них нет возможности отдохнуть в комфорте, перекусить по приемлемой цене или воспользоваться уборной», — пояснили в компании.
В «Ситимобил» заявили, что это социальный проект. В будущем компания собирается открыть еще несколько таких домов в Москве.
Первый «Дом такси» в качестве эксперимента «Ситимобила» открыла еще в 2017 г. рядом с метро «Новые Черемушки». За год его посетили более 180 000 водителей, отметили в компании.
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