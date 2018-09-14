На перекрёстке Советского шоссе и Петухова отключили электричество: без светофора на дорогах коллапс

Утром 14 сентября в Новосибирске на перекрёстке Советского шоссе и улицы Петухова сломался светофор.

«Перекресток Советского шоссе и Петухова — не работает светофор. Коллапс. Я ехал со стороны Петухова, особой пробки не было, сложно проехать неработающий светофор на перекрёстке. Со стороны ОбГЭС визуально пробка большая — конца не видно, со стороны Винаповского моста тоже» — написал в редакцию НГС читатель.