На перекрёстке Советского шоссе и Петухова отключили электричество: без светофора на дорогах коллапс 

Утром 14 сентября в Новосибирске на перекрёстке Советского шоссе и улицы Петухова сломался светофор.
«Перекресток Советского шоссе и Петухова — не работает светофор. Коллапс. Я ехал со стороны Петухова, особой пробки не было, сложно проехать неработающий светофор на перекрёстке. Со стороны ОбГЭС визуально пробка большая — конца не видно, со стороны Винаповского моста тоже» — написал в редакцию НГС читатель.
В СМЭУ пояснили, что на перекрёстке нет электричества, на месте уже работают специалисты. проблему обещают устранить оперативно. Сейчас выясняются причины отключения света. С На этой неделе у водителей также были сложности на перекрёстке Федосеева и Бориса Богаткова в Октябрьском районе — там светофор отключали на 5 часов.