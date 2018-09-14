Ещё
Сплошные проверки водителей на трезвость начинаются в Приангарье сегодня
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сплошные проверки водителей на трезвость начинаются в Приангарье сегодня 

АиФ Иркутск 14 сентября 2018
Фото: АиФ Иркутск
Рейд на выявление лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, продлится три дня. Только на территории областного центра и Иркутского района будут нести службу более 40 экипажей ДПС, всего же на территории области будет задействовано около 200 экипажей,
Напомним, сполшыне приверки стали уже традиционными для региона и обычно проводятся в последние три дня недели — пятницу, субботу, воскресенье. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, за 8 месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД выявлено на дорогах Приангарья более 8 тысяч водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а также более 5 тысяч автолюбителей, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД задержано более 1600 автомобилистов.
«Сотрудники полиции напоминают, что Кодексом РФ об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет», — уточняется в сообщении.
Кроме этого полицейские призывают граждан сообщать о подозрительном поведении водителей на проезжей части, оказывать содействие правоохранительным органам в пресечении фактов управления автомобилем в состоянии опьянения.
АиФ Иркутск: последние новости
Два водителя погибли в ДТП в Зиминском районе В Иркутском районе сотрудники ГИБДД разыскали заблудившуюся в лесу женщину Один человек погиб и 12 туристов пострадали в ДТП с автобусом в Иркутске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение