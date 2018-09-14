Сплошные проверки водителей на трезвость начинаются в Приангарье сегодня

Рейд на выявление лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, продлится три дня. Только на территории областного центра и Иркутского района будут нести службу более 40 экипажей ДПС , всего же на территории области будет задействовано около 200 экипажей,

Напомним, сполшыне приверки стали уже традиционными для региона и обычно проводятся в последние три дня недели — пятницу, субботу, воскресенье. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, за 8 месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД выявлено на дорогах Приангарья более 8 тысяч водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а также более 5 тысяч автолюбителей, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД задержано более 1600 автомобилистов.

«Сотрудники полиции напоминают, что Кодексом РФ об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет», — уточняется в сообщении.

Кроме этого полицейские призывают граждан сообщать о подозрительном поведении водителей на проезжей части, оказывать содействие правоохранительным органам в пресечении фактов управления автомобилем в состоянии опьянения.