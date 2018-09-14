Ещё
Самое интересное в Красноярске за 14 сентября: у капремонта есть шанс, остановки крушит ветер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самое интересное в Красноярске за 14 сентября: у капремонта есть шанс, остановки крушит ветер 

Лаборатория новостей + ещё 2 1 час назад
Главу краевого фонда капремонта отправили в отставку. Для новой «звезды» остался багаж из миллиона скандалов.
Страсти ночного Академгородка. Пьяный водитель уходил от погони и смял машину о столб.
Еще 10 домов в городе признали аварийными. Когда снесут, неизвестно.
Облили куриным помётом: Василий Слонов рассказал о разгромленной выставке в Москве.
А новёхонькую остановку на Киренского сломал не вандал, а обычный ветер.
Когда в следующий раз будете курить, вспомните про пожар. Спасатели привели печальную статистику.
Модель из Нигерии, чемпионка мира и певица: истории самых необычных первокурсников СФУ  Недвижимость Красноярска: всё, что вам нужно знать о покупке жилья этой осенью
Жесть в районах края:
В Енисейском районе двухлетний ребенок утонул в бочке. Подозревают, что старшая сестра-подросток не доглядела.
В Дудинке подросток избил школьника молотком и отобрал iPhone. Что гаджеты делают с сознанием людей?
Это неполный текст новости
Лаборатория новостей: последние новости
В Красноярске впервые задержали наркомана на Делимобиле В Красноярске за 3 недели до закрытия мотосезона автомобилист сбил опытного байкера В Советском районе Красноярска неисправный мусоровоз погнул крышу дорогой иномарки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От любви полного разочарования
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Москвичей предупредили о бесконечных пробках в выходные1
Запашный попал в серьезную аварию7
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение