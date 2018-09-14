Ночные гонки: в Уфе насмерть сбили девушку

Перед автомобиля смяло от удара

Сегодня ночью, 14 сентября, в Уфе на улице Российская произошло смертельное ДТП. Кадры с места происшествия опубликовали в паблике БашДТП. Водитель отечественной Лады-Калины не заметил девушку, переходящую дорогу и сбил ее. Пешеход скончалась на месте.

— Удар был такой силы, что капот и перед автомобиля смяло. Прибывшие медики вынуждены были лишь констатировать смерть, — пишут очевидцы в соцсетях.

На месте работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Дорожные полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают степень вины водителя. Его также проверили на алкогольное и наркотическое опьянение.

Вчера под Уфой произошла массовая авария с участием автобуса, столкнулось пять автомобилей.