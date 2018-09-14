Не уступил дорогу: появились подробности аварии мотоцикла с такси в Уфе

С мотоцикла слетели все элементы обшивки

Сегодня ночью, 14 сентября, на улице Октябрьской революции мотоциклист столкнулся с автомобилем такси. От удара машину отбросило на тротуар, а пассажиры мотоцикла оказались на земле. Обоих госпитализировали с различными травмами. Ufa1 узнал как все произошло.

— Таксист выезжал со второстепенной дороги и не уступил автомобилю, хотя должен был. Тормозить поздно было, — рассказала жена байкера, Элина (здесь и далее имена изменены — прим. ред).

На мотоцикле позади Тимура сидела общая подруга супругов Регина. Сейчас они оба в больнице.

— У Тимура сломана рука и тазобедренный сустав в двух местах, сидеть и ходить пока ему точно не грозит. Как отек спадет, проведут операцию, — поделилась супруга байкера. — С Региной все хуже, у нее травмы куда серьезнее, вчера ей экстренно делали операцию, у нее что-то с внутренними органами, не запомнила что врачи говорили.

Машину откинуло на тротуар