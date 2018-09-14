Ещё
Дома отдыха для таксистов откроют у аэропортов Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дома отдыха для таксистов откроют у аэропортов Москвы 

Москва24 + ещё 3 14 сентября 2018
Фото: Москва24
Специальные «Дома такси» для отдыха таксистов появятся рядом со столичными аэропортами "Шереметьево" и "Домодедово" до конца 2018 года.
В «Домах такси» водители смогут отдохнуть, поесть, пообщаться с коллегами, принять душ и получить необходимую помощь, передает РИА Новости.
Проект обошелся компании в 50 миллионов рублей. Общая площадь «Домов такси» составит более 200 квадратных метров. Они будут работать круглосуточно.
Доступ будет бесплатным и открытым для всех таксистов. Водителям, кроме того, будет предложен бесплатный паркинг, а также скидки в столовых.
Минтранс ранее поддержал предложение оснастить такси тахографами. Речь идет о специальном приборе, который передает информацию о времени пути и отдыхе водителей.
Москва24: последние новости
Шесть человек стали жертвами ДТП в Ингушетии Две полосы движения МКАД перекрыли после столкновения легковушки и фуры Работы по обустройству спортплощадок завершаются в парке 850-летия Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение