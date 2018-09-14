Дома отдыха для таксистов откроют у аэропортов Москвы

Специальные «Дома такси» для отдыха таксистов появятся рядом со столичными аэропортами "Шереметьево" "Домодедово" до конца 2018 года.

В «Домах такси» водители смогут отдохнуть, поесть, пообщаться с коллегами, принять душ и получить необходимую помощь, передает РИА Новости

Проект обошелся компании в 50 миллионов рублей. Общая площадь «Домов такси» составит более 200 квадратных метров. Они будут работать круглосуточно.

Доступ будет бесплатным и открытым для всех таксистов. Водителям, кроме того, будет предложен бесплатный паркинг, а также скидки в столовых.