Дома отдыха для таксистов откроют у аэропортов Москвы 

Специальные «Дома такси» для отдыха таксистов появятся рядом со столичными аэропортами "Шереметьево" и "Домодедово" до конца 2018 года.
В «Домах такси» водители смогут отдохнуть, поесть, пообщаться с коллегами, принять душ и получить необходимую помощь, передает РИА Новости.
Проект обошелся компании в 50 миллионов рублей. Общая площадь «Домов такси» составит более 200 квадратных метров. Они будут работать круглосуточно.
Доступ будет бесплатным и открытым для всех таксистов. Водителям, кроме того, будет предложен бесплатный паркинг, а также скидки в столовых.
Минтранс ранее поддержал предложение оснастить такси тахографами. Речь идет о специальном приборе, который передает информацию о времени пути и отдыхе водителей.