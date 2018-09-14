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В Салехарде рано утром иномарка врезалась в дорожный знак. ФОТО
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В Салехарде рано утром иномарка врезалась в дорожный знак. ФОТО 

Красный Север 14 сентября 2018
Фото: Красный Север
Иномарка с разбитым боком стоит около Сбербанка, на улице Пушкина. Подробности происшествия уточняются.
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