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В Ханты-Мансийске мужчина протаранил две машины и врезался в забор
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В Ханты-Мансийске мужчина протаранил две машины и врезался в забор 

АиФ Югра 14 сентября 2018
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 15:49 в Ханты-Мансийске на улице Чехова (напротив здания окружного суда).
26-летний водитель на автомобиле «Daewoo Nexia» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и совершил столкновение с двумя автомобилями («Mercedes-Benz» и «Лада Приора»), а затем врезался в забор.
В результате дорожной аварии пострадали водители автомобилей «Daewoo Nexia» и «Mercedes-Benz».
Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Югре, всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили различные травмы.
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