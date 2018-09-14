В Ханты-Мансийске мужчина протаранил две машины и врезался в забор

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 15:49 в Ханты-Мансийске на улице Чехова (напротив здания окружного суда). 26-летний водитель на автомобиле « Daewoo Nexia » нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и совершил столкновение с двумя автомобилями (« Mercedes-Benz » и « Лада Приора»), а затем врезался в забор. В результате дорожной аварии пострадали водители автомобилей «Daewoo Nexia» и «Mercedes-Benz». Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Югре, всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили различные травмы.