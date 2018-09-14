Ночью в Чулыме велосипедист погиб в ДТП

14 сентября в 1:30 в городе Чулыме Новосибирской области насмерть сбит велосипедист. Полицейские установили, что на улице Рабочей двадцатилетний водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил пятидесятивосьмилетнего мужчину. Который в это время ехал на велосипеде во встречном направлении.