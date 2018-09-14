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Ночью в Чулыме велосипедист погиб в ДТП
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Ночью в Чулыме велосипедист погиб в ДТП 

АиФ-Новосибирск + ещё 1 14 сентября 2018
Фото: АиФ-Новосибирск
14 сентября в 1:30 в городе Чулыме Новосибирской области насмерть сбит велосипедист. Полицейские установили, что на улице Рабочей двадцатилетний водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил пятидесятивосьмилетнего мужчину. Который в это время ехал на велосипеде во встречном направлении.
На месте происшествия не было уличного освещения, а велосипедист не использовал светоотражающие элементы ни на своем транспортном средстве, ни на одежде. От полученных травм велосипедист скончался. В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
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