Ночью в Чулыме велосипедист погиб в ДТП 

14 сентября в 1:30 в городе Чулыме Новосибирской области насмерть сбит велосипедист. Полицейские установили, что на улице Рабочей двадцатилетний водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил пятидесятивосьмилетнего мужчину. Который в это время ехал на велосипеде во встречном направлении.
На месте происшествия не было уличного освещения, а велосипедист не использовал светоотражающие элементы ни на своем транспортном средстве, ни на одежде. От полученных травм велосипедист скончался. В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.