Манёвр ценою в жизнь. Почему водители выезжают на «встречку»?

За неполные 9 месяцев 2018 года в регионе произошло 94 ДТП с выездом на полосу встречного движения, в которых 40 человек погибли, 173 получили травмы.

Страшная статистика

Из них за половину сентября уже произошло 5 аварий, в которых трое погибли, шестеро травмированы. Все понимают, что при выезде на «встречку» чаще всего происходит лобовое столкновение, последствия которого очень тяжёлые. Даже если человек выживает в такой аварии, как правило, становится инвалидом. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Сергей Картавенко

«Превышение скорости и выезд на встречную полосу движения — это самые аварийно-опасные нарушения правил дорожного движения. Особенно опасным является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, так как часто данное нарушение приводит к весьма печальным последствиям вплоть до летального исхода, — подтверждает начальник УГИБДД УМВД России по Омской области Сергей Картавенко. — Причина, которой водители оправдывают грубое нарушение ПДД, чаще всего одна — они куда-то опаздывают. Хочу напомнить, что даже при скорости 40 км/ч удар от лобового столкновения может оказаться фатальным, а последствия для водителей и пассажиров — несоизмеримыми с выигранными минутами.

Практически любой выезд на полосу встречного движения является манёвром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.

Соблюдайте правила!

Стоит помнить, что очень важно при совершении обгона правильно выбрать участок дороги, который позволит безопасно выполнить этот манёвр. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии, а в процессе он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.

Уважаемые водители! Госавтоинспекция Омской области напоминает вам о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности на дороге. Не стоит безоговорочно надеяться на водительский опыт и стаж вождения.

Помните: при выезде на полосу встречного движения и превышения безопасной скорости могут пострадать ни в чём невинные люди. Это могут быть ваши родственники, знакомые и друзья. Будьте осторожны и внимательны!