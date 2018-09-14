Под Анапой в ДТП с грузовиком погиб водитель «Нивы»

Авария произошла 13 сентября на 5-м километре трассы Джигинка — Юровка.

Как сообщили в службе скорой медицинской помощи Анапы, мужчина за рулём легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и влобовую столкнулся с грузовым автомобилем.

Бригада скорой помощи, приехавшая на место происшествия, могла лишь констатировать смерть водителя «Нивы». В следствие аварии он получил несовместимые с жизнью травмы, сообщает «Анапское Черноморье».

Водитель оказался зажат в автомобиле и его извлекали из транспорта спасатели.

Напомним, в Темрюкском районе в ДТП серьезно пострадал мотоциклист.