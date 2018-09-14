Ещё
Под Анапой в ДТП с грузовиком погиб водитель «Нивы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Анапой в ДТП с грузовиком погиб водитель «Нивы» 

АиФ — Юг + ещё 5 14 сентября 2018
Фото: АиФ – Юг
Авария произошла 13 сентября на 5-м километре трассы Джигинка — Юровка.
Как сообщили в службе скорой медицинской помощи Анапы, мужчина за рулём легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и влобовую столкнулся с грузовым автомобилем.
Бригада скорой помощи, приехавшая на место происшествия, могла лишь констатировать смерть водителя «Нивы». В следствие аварии он получил несовместимые с жизнью травмы, сообщает «Анапское Черноморье».
Водитель оказался зажат в автомобиле и его извлекали из транспорта спасатели.
Напомним, в Темрюкском районе в ДТП серьезно пострадал мотоциклист.
АиФ — Юг: последние новости
В Краснодаре в мкр Губернском стреляли в водителя маршрутки В Краснодаре Opel сбил насмерть водителя, ремонтировавшего на дороге Газель В Северском районе Toyota на встречке влетела под КамАЗ, водитель погиб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение