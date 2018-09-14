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В Прикамье вступил в законную силу приговор виновнику ДТП с каретой скорой помощи
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В Прикамье вступил в законную силу приговор виновнику ДТП с каретой скорой помощи 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 3 14 сентября 2018
Вступил в законную силу приговор 24-летнему пермяку, который в марте этого года устроил смертельное ДТП в центре Перми. Молодой человек выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток и протаранил карету скорой помощи. Пассажиры обеих машин получили серьезные травмы, а 19-летняя девушка, сидевшая в Ладе Весте скончалась в больнице. Виновник аварии скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.
Ленинский районный суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в колонии общего режима. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на 2 года 10 месяцев. Помимо этого он должен выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации родственникам погибшей девушки.
Осужденный подал апелляцию в Пермский краевой суд, который оставил наказание по приговору первой инстанции без изменений.
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