Проезжую часть сузят в Кировском районе

С 00:00 часов 15 сентября до 16:00 часов 16 сентября на семь метров сузят проезжую часть по нечетной стороне ул. Сибиряков-Гвардейцев в районе здания № 51/2. Это связано с проведением аварийного ремонта магистральной теплотрассы специалистами новосибирского филиала «Тепловые сети».

Водителям и пешеходам необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, сообщает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.