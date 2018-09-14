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Проезжую часть сузят в Кировском районе
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Проезжую часть сузят в Кировском районе 

АиФ-Новосибирск 14 сентября 2018
Фото: АиФ-Новосибирск
С 00:00 часов 15 сентября до 16:00 часов 16 сентября на семь метров сузят проезжую часть по нечетной стороне ул. Сибиряков-Гвардейцев в районе здания № 51/2. Это связано с проведением аварийного ремонта магистральной теплотрассы специалистами новосибирского филиала «Тепловые сети».
Водителям и пешеходам необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, сообщает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
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