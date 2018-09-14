Группа разбора: развенчиваем заблуждения, возникшие после ДТП с велосипедистом на Малышева

В рубрике «Группа разбора» вместе с нашими экспертами мы рассматриваем различные ситуации, в которые попадают автомобилисты. Это могут быть спорные аварии, проблемы со страховыми компаниями или разногласия с сотрудниками ГИБДД . Если у вас есть интересные истории, видеозаписи, то присылайте их на s.panin@corp. e1.ru с пометкой в теме «Группа разбора».

Опубликованное на прошлой неделе видео аварии с участием велосипедиста вызвало много споров на форуме и в нашем паблике во «ВКонтакте». В голосованиях на E1.RU также не было единого мнения, кто виноват. Именно поэтому в сегодняшнем выпуске мы разберём это ДТП, а также те заблуждения, которые возникли в комментариях.

Ситуация

Утром 6 сентября на перекрёстке улиц Малышева и Сакко и Ванцетти произошло ДТП с участием велосипедиста и Volkswagen Polo . На записи видно, что машина поворачивает с Малышева на Сакко и Ванцетти и в этот момент перекрёсток проезжает велосипедист. 35-летний мужчина задевает машину и падает, причём, по мнению очевидцев, довольно странно.

В ГИБДД же E1.RU рассказали, что в аварии всё-таки виновата женщина за рулём Volkswagen Polo, по данным ГИБДД, у неё 20-летний стаж вождения. У велосипедиста же в итоге черепно-мозговая травма и перелом ребра слева.

При этом почти 78% подписчиков нашего паблика во «ВКонтакте» убеждены, что именно на велосипедисте лежит вина в ДТП.

Мнение экспертов

Константин Старосельский, судебный эксперт-автотехник:

— У меня есть подозрение, что автомобилист после поворота несколько сбросил скорость. Возможно, велосипедист на это не рассчитывал, а думал, что сможет разминуться с машиной. С другой стороны, есть впечатление, что у велосипедиста скорость была невысокая, а манёвр поворота занял достаточно длительное время. Из этого можно сделать вывод, что он мог предотвратить столкновение с машиной.

— Велосипедист едет по проезжей части на разрешающий сигнал светофора. По светофору слева видно, что ему горит зелёный. Что бы поменялось, если бы это был не велосипедист, а автомобилист? Да ничего бы не поменялось, велосипедист правильно едет на зелёный. Видно, что велосипедист тормозит. Когда он увидел, что ему не собираются уступать дорогу, он начал тормозить, и не исключено, что он тормозил в полную силу, так как ехал с хорошей скоростью.

Есть люди, которые считают, что велосипедист врезался специально. Пусть кто-то попробует так — на такое может решиться только тот человек, у которого нет инстинкта самосохранения. В такой вариант я совершенно не верю.

Заблуждения

После аварии мы внимательно прочитали комментарии и выделили вместе с Дмитрием Ларионовым четыре основных заблуждения о велосипедистах.

Заблуждение первое: велосипедист должен был спешиться при проезде перекрёстка

— В ПДД не содержится требование слезть с велосипеда и пройти пешком при проезде проезжей части. В ПДД есть только запрет на движение на велосипеде по пешеходному переходу. Соответственно, если велосипедист едет по тротуару, то в этом случае он должен спешиться перед переходом дороги. Если же он едет по проезжей части, то он является водителем транспортного средства, а потому вправе просто продолжать прямое движение по проезжей части, как и любой другой водитель. Никто же не просит автомобилистов покидать машину перед проездом перекрёстка.

Заблуждение второе: велосипедист должен был ехать по тротуару

— Это мнение насаждается самими велосипедистами испокон веков. Когда-то давно ГИБДД считала, что велосипедисты приравнены к пешеходам, хотя никогда в жизни такого не было. В 2014 году была переписана 24-я глава ПДД. До этого там не было никаких указаний на то, где может и должен ездить велосипедист. В новой же редакции написано, что «в случае отсутствия велосипедной дорожки допускается двигаться по правому краю проезжей части».

В данном случае никаких дорожек нет, а потому велосипедист должен двигаться по правому краю проезжей части. По тротуару же можно двигаться, если нет возможности двигаться по правому краю проезжей части. В данном же случае такая возможность была.

Заблуждение третье: велосипедист должен был остановиться, чтобы убедиться, что его пропускают

— Это очень странно, но слышал такое от нескольких человек. В ПДД никогда не было прописано обязанностей о том, что надо притормозить и убедиться, что тебе уступают. Это нужно делать только при выезде с второстепенной дороги.

Заблуждение четвёртое: велосипедист должен был сманеврировать, чтобы избежать столкновения

— Мы не знаем, с какой скоростью двигался автомобиль — тормозил ли он после поворота или нет. Для этого надо посмотреть запись аварии с какой-то другой стороны. Так что мы не можем достоверно утверждать, что у него было время, чтобы избежать ДТП. Велосипедист стал тормозить примерно за секунду до столкновения. Сомневаюсь, что он мог успеть перестроиться или затормозить за это время. И сделать это безопасно, убедившись, что соседняя полоса для этого свободна.

В прошлых выпусках «Группы разбора» мы обсуждали резонансные ДТП. В частности, выясняли причины аварии с участием инспектора-байкера, искали виновного в столкновении на ВИЗе, а также публиковали инструкцию, как оформить ДТП без вызова экипажа ДПС.