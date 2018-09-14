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В мэрии Ярославля прокомментировали утреннюю пробку на Московском проспекте
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В мэрии Ярославля прокомментировали утреннюю пробку на Московском проспекте 

АиФ + ещё 4 23 часа назад
Фото: АиФ
В мэрия Ярославля прокомментировали пробку на Московском проспекте, которая образовалась утром в пятницу, 14 сентября.
Жители добирались на работу несколько часов. Транспортный коллпас произошел и на объездных путях. Водители встали на улице Гагарина, Тормозном и Суздальском шоссе, а также проспекте Фрунзе. Скорость движения не превышала пяти километров в час.
В мэрии сообщили, что ремонт идет уже 24 часа. Рабочие вышли на объект из-за предписании ГИБДД. Подрядчик использует возможности благоприятной погоды. Это позволит качественно и быстро провести работы.
Сейчас специалисты снимают покрытие на двух полосах.
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