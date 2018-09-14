Что делать, когда обвиняют в несуществующем ДТП

Начало у этих историй одинаковое. Вам звонят пострадавшие или сразу сотрудники полиции и заявляют, что ваш автомобиль участвовал в аварии, с места которой вы скрылись. А вот финал у историй разный, и многое зависит, в том числе, от вашей грамотности.

Малозаметные ДТП Сразу оговоримся, что подобный звонок не всегда является попыткой оговорить вас. Вы в самом деле можете не заметить легкого контакта и покинуть место аварии с чистой совестью. Или очевидцы могут неверно запомнить номер или приметы виновного автомобиля и навести на вас.

Впрочем, нередки случаи, когда обвинения совершенно абсурдны. И в самом деле смахивают на «развод» — вольный или невольный.

Полиция или мошенники?

Бывает, человек называет себя пострадавшим или его представителем. Если вы не знакомы с ним лично, а описанный им сценарий маловероятен, речь, скорее всего, о попытке мошенничества.

Часто жулики выискивают автомобиль с похожими повреждениями, поэтому все может звучать вполне убедительно. Дайте себе время обдумать ситуацию, а при выставлении абсурдных требований пригрозите обратиться в полицию.

Если же звонящий и так представляется полицейским (например, сотрудником ГИБДД ), убедитесь, что вам действительно звонят из органов. Вы можете позвонить в дежурную часть или по телефону доверия и уточнить, действительно ли такой сотрудник существует и может выставлять подобные требования.

Идти или не идти?

Полиция пригласит вас на разбирательство, чтобы сравнивать повреждения автомобилей и показания сторон. Если вы уверены, что в аварии не участвовали и кто-то пытается вас оговорить, многие юристы неофициально советуют не реагировать на устные приглашения. Если вторая сторона не слишком уверена в своей правоте, вполне вероятно, от вас просто отстанут.

Другое дело, что при желании полиция может осложнить вам жизнь, и явиться на разбирательство придётся.

Презумпция виновности

Сопоставление повреждений на первом этапе разбирательств обычно проводит инспектор ГИБДД. Большинство опрошенных нами юристов сказали, что вероятность быть обвиненным в этом случае достаточно высока. Инспекторы ГИБДД зачастую не являются техническими экспертами, работы у них много, а если ДТП мелкое, вникать в детали им просто некогда.

Для обвинения порой достаточно дефекта на кузове вашего автомобиля, который хотя бы отдаленно сопоставим с повреждениями пострадавшей машины.

Доходит до абсурда: к нам обращались люди, которых обвиняли в оставлении места ДТП из-за едва заметной царапины номерного знака или потертости на бампере, хотя у второго автомобиля на крыле была отметина от острого предмета.

Формально инспекторы не выносят вердиктов — они ссылаются на то, что окончательное решение все равно за судом. Но суды, как правило, полагаются на заключения инспекторов, поэтому механизм работает в конвейерном режиме.

Требуйте автотехнической экспертизы

Направьте ходатайство о проведение автотехнической экспертизы, чтобы её назначил представитель полиции (или суд, если дойдет до него). Эта экспертиза не дает стопроцентной гарантии установления истины, но квалификация сотрудников обычно выше, и, если эксперт не ангажирован, ваши шансы растут. Правда, заключения экспертов часто грешат размытыми формулировками, которые суд далеко не всегда трактует в вашу пользу.

Главный риск

Если автомобилист скрывается с места достаточно крупного ДТП, установить его причастность по характеру повреждений обычно несложно. В описанной схеме выше чаще всего речь идет о легких контактах, когда все повреждения — это мелкие царапины, вмятины и т.п.

Когда ущерб незначительный, пострадавший обычно готов пойти вам навстречу. Но если дело попало в полицию, основной проблемой становится не компенсация ущерба, а наказание за сокрытие с места ДТП.

За это грозит лишение прав на 1-1,5 года или административный арест на срок до 15 суток. Причем наказание никак не связано с вашей готовностью возместить ущерб или примирением сторон. Неважен и размер ущерба — будь он хоть 1000 рублей, формально инцидент будет считаться дорожно-транспортным происшествием.

Этим крючком часто пользуются мошенники, предлагая решить вопрос без обращения в полицию. И в этом случае вам нужно включать «чуйку»: если чувствуете, что человек не вполне искренний, а требования явно завышены, возможно, угроза позвонить в полицию остудит его.

Но если ДТП всё же было, и требования человека справедливы, в ваших интересах урегулировать вопрос без ГИБДД, не забыв взять с человека расписку, что он не имеет претензий.

Кстати, ОСАГО хоть и компенсирует ущерб второй стороне, но, если будет зафиксирован ваш побег с места аварии, страховая впоследствии взыщет с вас сумму в порядке регресса.

Как снизить вероятность таких историй

Следите за состоянием автомобиля, а в случае тех или иных повреждений, фиксируйте их с помощью фотографий и документов.

Если при маневрировании вам кажется, что вы задели чужую машину и возникает соблазн уехать — не спешите. Возможно, для вас гораздо выгоднее решить конфликт на месте, самому или с помощью ОСАГО (например, по европротоколу), чем рисковать лишением прав.

В случае спешки оставьте человеку записку с координатами, и, с большой вероятностью, он согласится на ваши разумные предложения.

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