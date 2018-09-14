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В Самаре под колеса автомобиля попал ребенок, перебегавший вместе с мамой дорогу в неположенном месте
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В Самаре под колеса автомобиля попал ребенок, перебегавший вместе с мамой дорогу в неположенном месте 

Волга Ньюс 14 сентября 2018
В четверг, 13 сентября, на пр. Карла Маркса в 17:40 63-летний мужчина, управляя автомобилем Kia (водительский стаж 42 года), допустил наезд на шестилетнюю девочку, пересекавшую проезжую часть в неустановленном для перехода месте в сопровождении матери.
В результате ДТП ребенок получил травмы и после оказания медицинской помощи направлен домой.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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