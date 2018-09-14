У посёлка Горки на трассе Орёл-Калуга автомобиль перевернулся в кювет

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером, 13 сентября, в Оренбургской области, сообщает пресс-службе регионального МЧС

Сообщение об аварии у посёлка Горки поступило в дежурную часть в 20.42. Прибывшие на место происшествия сотрудники Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что на 194 км автодороги «Орёл — Калуга» водитель не справился с управлением и допустил опракидывание автомобиля в кювет.

Спасен 1 человек, сообщили в пресс-службе ведомства. марка машина и подробности ДТП не уточняются. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.