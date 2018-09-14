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У посёлка Горки на трассе Орёл-Калуга автомобиль перевернулся в кювет
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У посёлка Горки на трассе Орёл-Калуга автомобиль перевернулся в кювет 

РИА 57 14 сентября 2018
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером, 13 сентября, в Оренбургской области, сообщает пресс-службе регионального МЧС.
Сообщение об аварии у посёлка Горки поступило в дежурную часть в 20.42. Прибывшие на место происшествия сотрудники Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что на 194 км автодороги «Орёл — Калуга» водитель не справился с управлением и допустил опракидывание автомобиля в кювет.
Спасен 1 человек, сообщили в пресс-службе ведомства. марка машина и подробности ДТП не уточняются. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Сообщение У посёлка Горки на трассе Орёл-Калуга автомобиль перевернулся в кювет появились сначала на РИА 57.
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