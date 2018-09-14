Четыре человека пострадали в результате ДТП с грузовым автомобилем в Курганской области

ТАСС , 14 сентября. Четыре человека, в том числе два подростка, пострадали в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Катайском районе Курганской области. Об этом сообщается в пятницу на сайте УГИБДД УМВД России по региону. "По предварительной информации, около 00:40 (22:40 мск) на 142-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с автомобилем ГАЗ-3302, который осуществил аварийную остановку. В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Травмы так же получили три пассажира легкового автомобиля — 39-летняя женщина, 13-летний мальчик и 17-летняя девушка", — говорится в сообщении. Отмечается, что водитель автомобиля ГАЗ в аварии не пострадал.