Ещё
Четыре человека пострадали в результате ДТП с грузовым автомобилем в Курганской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четыре человека пострадали в результате ДТП с грузовым автомобилем в Курганской области 

ТАСС + ещё 1 14 сентября 2018
ТАСС, 14 сентября. Четыре человека, в том числе два подростка, пострадали в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Катайском районе Курганской области. Об этом сообщается в пятницу на сайте УГИБДД УМВД России по региону.
"По предварительной информации, около 00:40 (22:40 мск) на 142-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с автомобилем ГАЗ-3302, который осуществил аварийную остановку. В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Травмы так же получили три пассажира легкового автомобиля — 39-летняя женщина, 13-летний мальчик и 17-летняя девушка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель автомобиля ГАЗ в аварии не пострадал.
ТАСС: последние новости
Число жертв ДТП в Ингушетии возросло до шести Один человек погиб в ДТП с участием автозака на Ставрополье Трехмесячный ребенок и его мать погибли в ДТП в Тамбовской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение