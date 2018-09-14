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Самосвал с поднятым кузовом снес арку на границе Ленобласти с Карелией
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Самосвал с поднятым кузовом снес арку на границе Ленобласти с Карелией 

Карельские вести + ещё 1 14 сентября 2018
Фото: Карельские вести
Из-за аварии временно было перегорожено движение по трассе А-121 «Сортавала».
На автодороге А-121 «Сортавала» вечером 13 сентября самосвал с поднятым кузовом пытался проехать под аркой на границе Ленобласти с Карелией и сломал её. В результате конструкция рухнула на проезжую часть, перегородив проезд, сообщает 78.ru.
Как сообщил один из очевидцев, под аркой стояли военнослужащие, но они успели отскочить в сторону от падающей конструкции. В результате инцидента никто, включая водителя грузовика, не пострадал.
По словам очевидца, через полчаса на место происшествия прибыл экскаватор и убрал конструкцию на обочину, тем самым разблокировав проезд по трассе.
По материалам: ptzgovorit.ru
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