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В выходные зауральских водителей заставят дыхнуть в трубку
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В выходные зауральских водителей заставят дыхнуть в трубку 

Уральский меридиан + ещё 1 14 сентября 2018
Фото: Уральский меридиан
В субботу, 14 сентября, и в воскресенье, 15 сентября, на дорогах Курганской области сотрудники Госавтоинспекции региона проверят водителей на трезвость при управлении автомобилем. По информации пресс-службы УГИБДД МВД России по Курганской области, под колесами пьяных лихачей уже погибло 30 человек и 200 получили травмы различной степени тяжести. Всего в Зауралье в текущем году зарегистрировано 137 ДТП с участием нетрезвых автолюбителей.
Стоит отметить, что подобные профилактические мероприятия проводятся в регионе регулярно. В них задействовано максимальное количество личного состава полиции, волонтеры и общественники. Неравнодушные граждане также могут отказать содействие и предотвратить возможную беду. Увидев нетрезвого водителя за рулем транспортного средства, сообщите об этом в дежурную часть по телефону: 8 (352) 25-64-90.
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