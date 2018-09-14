В выходные зауральских водителей заставят дыхнуть в трубку

В субботу, 14 сентября, и в воскресенье, 15 сентября, на дорогах Курганской области сотрудники Госавтоинспекции региона проверят водителей на трезвость при управлении автомобилем. По информации пресс-службы УГИБДД МВД России по Курганской области, под колесами пьяных лихачей уже погибло 30 человек и 200 получили травмы различной степени тяжести. Всего в Зауралье в текущем году зарегистрировано 137 ДТП с участием нетрезвых автолюбителей.

Стоит отметить, что подобные профилактические мероприятия проводятся в регионе регулярно. В них задействовано максимальное количество личного состава полиции, волонтеры и общественники. Неравнодушные граждане также могут отказать содействие и предотвратить возможную беду. Увидев нетрезвого водителя за рулем транспортного средства, сообщите об этом в дежурную часть по телефону: 8 (352) 25-64-90.