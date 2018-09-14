Осколки фар и искореженный капот: у бывшего завода Тарасова столкнулись три иномарки 

Из-за ДТП на Ново-Садовой образовался затор
В областной столице произошло крупное ДТП с участием Nissan Juke, Daewoo Nexia и Skoda. Об этом 63.ru рассказали очевидцы.
Три машины столкнулись вечером, 13 сентября, на пересечении Ново-Садовой и XXII Партсъезда, неподалеку от остановки «Завод Тарасова».
У Nissan Juke деформировался багажник
— Передняя Daewoo Nexia разбился вдребезги, капот буквально смяло в гармошку. Все остальные машины получили незначительные повреждения, — рассказали 63.ru автомобилисты.
По словам очевидцев, в ДТП никто не пострадал. К месту аварии приехали сотрудники ДПС. На некоторое время на дороге образовалась пробка.