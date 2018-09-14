Ещё
Груженый асфальтом самосвал протаранил автобус с пассажирами в Хабаровске. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Груженый асфальтом самосвал протаранил автобус с пассажирами в Хабаровске. Видео 

360tv.ru + ещё 1 14 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
В Центральном районе Хабаровска произошла авария с участием общественного транспорта. Из-за нарушений ПДД водителем большегруза пострадали кондуктор и пассажирка автобуса. Об этом сообщил сайт DVHab.ru.
Грузовик Isuzu двигался в сторону Амура по Уссурийскому бульвару и не уступил дорогу автобусу, который ехал по Волочаевской улице. После столкновения автобус отбросило в сторону и он зацепил автомобиль Toyota Ractis.
В автоаварии пассажирка автобуса выбила зубы. Кондуктора автобуса госпитализировали с переломом левой руки. По словам свидетеля происшествия, в автобусе ехал один пассажир.
Движение на улице Волочаевская регулируют сотрудники ГИБДД. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства ДТП.
360tv.ru: последние новости
Семь человек погибли в ДТП в Сирии Девушка погибла в ДТП в приморском городе Артеме. Видео Легковушка врезалась в фуру на Рязанском проспекте в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение