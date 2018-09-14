Груженый асфальтом самосвал протаранил автобус с пассажирами в Хабаровске. Видео

В Центральном районе Хабаровска произошла авария с участием общественного транспорта. Из-за нарушений ПДД водителем большегруза пострадали кондуктор и пассажирка автобуса. Об этом сообщил сайт DVHab.ru.

Грузовик Isuzu двигался в сторону Амура по Уссурийскому бульвару и не уступил дорогу автобусу, который ехал по Волочаевской улице. После столкновения автобус отбросило в сторону и он зацепил автомобиль Toyota Ractis

В автоаварии пассажирка автобуса выбила зубы. Кондуктора автобуса госпитализировали с переломом левой руки. По словам свидетеля происшествия, в автобусе ехал один пассажир.