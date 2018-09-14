Нетрезвая женщина выжила после падения под поезд метро 

Пассажирка московского метро выжила после падения на пути на станции «Боровицкая».
Из-за инцидента движение поездов на «серой» ветке было приостановлено. Пострадавшая — 30-летняя уроженка Северного Кавказа — госпитализирована в НИИ им. Н. Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом руки, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев. По его словам, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, у нее внезапно закружилась голова и она упала на пути.
Машинист электропоезда успел затормозить.
Полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, которые подтвердили, что падение женщины произошло по неосторожности.
«Заказан виодеообзор с камер видеонаблюдения. Все службы сработали оперативно. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», — добавил Мышляев.
После того, как женщину сняли с путей, движение на Серпуховско-Тимирязевской линии было восстановлено.