Нетрезвая женщина выжила после падения под поезд метро

Пассажирка московского метро выжила после падения на пути на станции «Боровицкая».

Из-за инцидента движение поездов на «серой» ветке было приостановлено. Пострадавшая — 30-летняя уроженка Северного Кавказа — госпитализирована в НИИ им. Н. Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом руки, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев . По его словам, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, у нее внезапно закружилась голова и она упала на пути.

Машинист электропоезда успел затормозить.

Полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, которые подтвердили, что падение женщины произошло по неосторожности.

«Заказан виодеообзор с камер видеонаблюдения. Все службы сработали оперативно. Информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», — добавил Мышляев.

После того, как женщину сняли с путей, движение на Серпуховско-Тимирязевской линии было восстановлено.