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Подросток на мопеде протаранил автомобиль в Карелии
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Подросток на мопеде протаранил автомобиль в Карелии 

Карельские вести + ещё 1 14 сентября 2018
Фото: Карельские вести
ДТП произошло в поселке Вяртсиля в Суоярвском районе.
Об аварии с участием автомобиля и мопеда, которая произошла в минувший четверг, 13 сентября, сообщает ГИБДД Карелии.
В поселке Вяртсиля у дома 33 по улице Новая (Сортавальский район) произошло столкновение мопеда и автомобиля. В 19:40 17-летний подросток, управляя мопедом «Альфа», при выезде с второстепенной дороги не пропустил автомобиль «Фольксваген Гольф», двигающийся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.
В ДТП пострадал водитель мопеда, с полученными травмами подросток госпитализирован в лечебное учреждение,
— говорится в сообщение.
По материалам: ptzgovorit.ru
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