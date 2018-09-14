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В Рязанской области москвич на иномарке вылетел в кювет и перевернулся
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В Рязанской области москвич на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 

62info.ru 14 сентября 2018
Фото: 62info.ru
Инцидент произошёл в Касимовском районе. В четверг, 13 сентября, примерно в 17:00. 68-летний житель Москвы за рулём Volvo, по предварительной информации, не справился с управлением. Мужчина получил травмы, медики оказали ему помощь.
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