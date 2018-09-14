Такси в цветах и помятый «мерин»: в ДТП на Московском шоссе пострадал водитель Datsun 

Иномарка угодила в ограждение
В пятницу, 14 сентября, в областной столице столкнулись Mercedes и Datsun on-Do. Очевидцы опубликовали фото в группе ДТП Самара.
Авария произошла на пересечении Московского шоссе и улицы Мичурина.
Из-за аварии на оживленной дороге образовалась пробка
— Такси Datsun on-Do отбросило на металлический забор у края дороги, а у немецкой иномарки повреждено правое крыло, — сообщили 63.ru свидетели ДТП.
По словам очевидцев, к месту аварии приехала бригада медиков. Врачи оказали первую помощь водителю такси.
Владельцу Mercedes придется заменить подбитое крыло
Из-за столкновения двух легковушек на оживленном перекрестке образовалась пробка. Также частично парализовало движение на улице Мичурина.