Такси в цветах и помятый «мерин»: в ДТП на Московском шоссе пострадал водитель Datsun

Иномарка угодила в ограждение В пятницу, 14 сентября, в областной столице столкнулись Mercedes и Datsun on-Do. Очевидцы опубликовали фото в группе ДТП Самара. Авария произошла на пересечении Московского шоссе и улицы Мичурина. Из-за аварии на оживленной дороге образовалась пробка — Такси Datsun on-Do отбросило на металлический забор у края дороги, а у немецкой иномарки повреждено правое крыло, — сообщили 63.ru свидетели ДТП. По словам очевидцев, к месту аварии приехала бригада медиков. Врачи оказали первую помощь водителю такси. Владельцу Mercedes придется заменить подбитое крыло Из-за столкновения двух легковушек на оживленном перекрестке образовалась пробка. Также частично парализовало движение на улице Мичурина.