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В Кемеровской области школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем
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В Кемеровской области школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем 

ТАСС + ещё 1 14 сентября 2018
КЕМЕРОВО, 14 сентября. /ТАСС/. Школьный микроавтобус «ГАЗель» столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ в поселке Загорском в Новокузнецком районе Кемеровской области, в результате столкновения пострадавших нет. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.
"Школьный автобус «ГАЗель», в котором находились 10 человек, столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ, в котором были 4 человека. Пострадавших нет, дети были доставлены в школу и осмотрены школьным фельдшером", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, причины аварии устанавливаются, по предварительным данным, в ДТП виноват водитель автомобиля ВАЗ.
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