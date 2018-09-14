В Кемеровской области школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем

КЕМЕРОВО, 14 сентября. / ТАСС /. Школьный микроавтобус «ГАЗель» столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ в поселке Загорском в Новокузнецком районе Кемеровской области, в результате столкновения пострадавших нет. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"Школьный автобус «ГАЗель», в котором находились 10 человек, столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ, в котором были 4 человека. Пострадавших нет, дети были доставлены в школу и осмотрены школьным фельдшером", — сказал собеседник агентства.