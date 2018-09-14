Лежал на боку: перед кольцом на въезде в Отрадный перевернулся грузовой илосос

Водитель вакуумного вездехода не справился с управлением

В пятницу, 14 сентября, в Самарской области произошло ДТП. Перед кольцом на въезде в Отрадный перевернулся грузовой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы.

— Водитель вакуумного вездехода (илососа — Прим. ред.). не справился с управлением.

Молодой мужчина жив, он выбрался через окно, — рассказали очевидцы.

На место происшествия подъехал другой илосос, чтобы помочь попавшему в беду товарищу и откачать содержимое цистерны. Правоохранители выясняют детали аварии.