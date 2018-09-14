В Южной Осетии несовершеннолетний ученик приехал в школу на машине

ЦХИНВАЛ, 14 сен — Sputnik . Сотрудники ГИБДД Южной Осетии задержали несколько транспортных средств, за рулем которых были несовершеннолетние водители, сообщает пресс-служба МВД республики. Как отметил командир батальона УГИБДД Алим Кочиев, один школьник приехал на автомашине в школу.

"С несовершеннолетними водителями провели профилактические беседы, а их родителей оштрафовали. И впредь будем жестко пресекать подобные правонарушения", — подчеркнул начальникгосавтоинспекции генерал-майор милиции Алан Джиоев.

Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл или скутер, напомнили в ведомстве. Передача руля несовершеннолетнему без прав наказывается наложением административного штрафа размером в 30 тысяч рублей. Кроме того, родители или опекуны несовершеннолетнего водителя могут быть привлечены к административной ответственности за неисполнение или недобросовестное выполнение обязательств по воспитанию

Отмечается, что получить водительские права на управление автомобилем (права категории А) можно с 18 лет.