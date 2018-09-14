Ещё
В Южной Осетии несовершеннолетний ученик приехал в школу на машине
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Южной Осетии несовершеннолетний ученик приехал в школу на машине 

Sputnik Южная Осетия 14 сентября 2018
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 14 сен — Sputnik. Сотрудники ГИБДД Южной Осетии задержали несколько транспортных средств, за рулем которых были несовершеннолетние водители, сообщает пресс-служба МВД республики. Как отметил командир батальона УГИБДД Алим Кочиев, один школьник приехал на автомашине в школу.
"С несовершеннолетними водителями провели профилактические беседы, а их родителей оштрафовали. И впредь будем жестко пресекать подобные правонарушения", — подчеркнул начальникгосавтоинспекции генерал-майор милиции Алан Джиоев.
Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл или скутер, напомнили в ведомстве. Передача руля несовершеннолетнему без прав наказывается наложением административного штрафа размером в 30 тысяч рублей. Кроме того, родители или опекуны несовершеннолетнего водителя могут быть привлечены к административной ответственности за неисполнение или недобросовестное выполнение обязательств по воспитанию
Отмечается, что получить водительские права на управление автомобилем (права категории А) можно с 18 лет.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
Женщина в Цхинвале попала под машину Это от зависти: поджег автомобиля попал на видео в Северной Осетии Массовая драка на перекрестке попала на видео во Владикавказе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение