Пьяного мотоциклиста могут посадить

На жителя Петушинского района завели уголовное дело. 38-летний мужчина подозревается в повторном управлении транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что в конце августа на одной из улиц города Костерёво мужчина, управляя мотоциклом «RACER», не справился с управлением, выехал на обочину, а затем перевернулся. К счастью, в результате ДТП обошлось без пострадавших.

Медосвидетельствование показало, что водитель в момент ДТП находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь, полицейские установили, что мужчина управлял транспортным средство в нетрезвом виде уже не в первый раз. В настоящее время мужчину лишили водительских прав.

Отметим, что «санкции» по статье УК РФ за «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривают максимальное наказание до двух лет лишения свободы.