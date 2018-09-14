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Пьяного мотоциклиста могут посадить
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Пьяного мотоциклиста могут посадить 

ТВ-МИГ 14 сентября 2018
Фото: ТВ-МИГ
фото aif.ru/
На жителя Петушинского района завели уголовное дело. 38-летний мужчина подозревается в повторном управлении транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.
Установлено, что в конце августа на одной из улиц города Костерёво мужчина, управляя мотоциклом «RACER», не справился с управлением, выехал на обочину, а затем перевернулся. К счастью, в результате ДТП обошлось без пострадавших.
Медосвидетельствование показало, что водитель в момент ДТП находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь, полицейские установили, что мужчина управлял транспортным средство в нетрезвом виде уже не в первый раз. В настоящее время мужчину лишили водительских прав.
Отметим, что «санкции» по статье УК РФ за «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривают максимальное наказание до двух лет лишения свободы.
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