Ещё
Женщина в Цхинвале попала под машину
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина в Цхинвале попала под машину 

Sputnik Южная Осетия 14 сентября 2018
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 14 сен — Sputnik. В столице Южной Осетии 38-летняя жительница города попала под колеса автомобиля, сообщает пресс-служба МВД республики. Инцидент произошел накануне, 13 сентября, на перекрестке проспекта А. Джиоева и улицы Советская.
"44-летний водитель автомашины марки "Chevrolet Niva", житель Цхинвала, направляясь по проспекту А. Джиоева в сторону СОШ № 5, в нарушении п. 14.1 ПДД, повернул направо на улицу Советская и допустил наезд на 38-летнюю жительницу Цхинвала", — говорится в сообщении.
В МВД отметили, что пострадавшая была доставлена в республиканскую соматическую больницу с телесными повреждениями. Женщина получила ушибы и ссадины двух пальцев и подвывих левой руки.
Дознание по данному факту ведет УГИБДД МВД Южной Осетии.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
В Южной Осетии несовершеннолетний ученик приехал в школу на машине Это от зависти: поджег автомобиля попал на видео в Северной Осетии Массовая драка на перекрестке попала на видео во Владикавказе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На дорогах Москвы заработал лже-патруль3
Дилеры получили Lada Xray Cross1
Цены на бензин могут снизить28
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение