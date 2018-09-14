Женщина в Цхинвале попала под машину

ЦХИНВАЛ, 14 сен — Sputnik . В столице Южной Осетии 38-летняя жительница города попала под колеса автомобиля, сообщает пресс-служба МВД республики. Инцидент произошел накануне, 13 сентября, на перекрестке проспекта А. Джиоева и улицы Советская.

"44-летний водитель автомашины марки " Chevrolet Niva", житель Цхинвала, направляясь по проспекту А. Джиоева в сторону СОШ № 5, в нарушении п. 14.1 ПДД, повернул направо на улицу Советская и допустил наезд на 38-летнюю жительницу Цхинвала", — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что пострадавшая была доставлена в республиканскую соматическую больницу с телесными повреждениями. Женщина получила ушибы и ссадины двух пальцев и подвывих левой руки.